Sabrina Miyabara volta a perder e é eliminada no tênis de mesa da Universíade

Sabrina Miyabara perdeu suas duas partidas no torneio.

A brasileira Sabrina Miyabara foi eliminada do torneio individual de tênis de mesa dos Jogos Mundiais Universitários, em Essen, na Alemanha.

Sabrina, que na estreia havia sido derrotada pela alemã Lea Lachenmayer por 3 a 1, perdeu neste domingo (20) para Alexandra Chiriacova , da Moldávia, por 3 a 0 (11/8/ 11/8 e 11/9) e ficou com a terceira e última posição do Grupo 30.

No torneio masculino, Marco Garlini , perdeu para o mongol Temuulen Myandal , no sábado (19), e vai voltar à mesa na segunda-feira (21) para enfrentar o colombiano Juan Uribe . A partida está marcada para às 7h30min (de Brasília).

Os Jogos Mundiais Universitários

Os Jogos Mundiais Universitários são um dos eventos multiesportivos mais tradicionais do mundo. Organizada pela Federação Internacional de Esportes Universitários (FISU), a competição, conhecida também como Universíade , foi realizada pela primeira vez em 1959 e reúne estudantes de dezenas de países.

As cidades de Bochum, Duisburgo, Essen, Hagen, Mulheim an der Ruhr e Berlim, na Alemanha, são as sedes das disputas desta edição.