Sabalenka vence mais uma e vai à terceira rodada de Wimbledon

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, avançou à terceira rodada de Wimbledon ao vencer a tcheca Marie Bouzkova (N.48) nesta quarta-feira (2).

Em duelo de uma hora e 35 minutos, Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/4) e 6-4.

Depois que várias favoritas foram eliminadas na primeira rodada, incluindo as americanas Coco Gauff (N.2) e Jessica Pegula (N.3) e a chinesa Zheng Qinwen (N.6), a número 1 do ranking da WTA teve um duro teste contra Bouzkova.

No primeiro set, Sabalenka cometeu uma dupla falta no 11º game e teve que buscar uma quebra para forçar o tie break, no qual se recuperou e conseguiu fechar a parcial.