Sabalenka vence batalha contra Siegemund e vai às semifinais de Wimbledon

Sabalenka vibra após o último ponto do jogo.

O sonho de Aryna Sabalenka de conquistar o troféu de Wimbledon , pela primeira vez na carreira, segue vivo. Mas a número 1 do mundo precisou superar uma verdadeira batalha, nesta terça-feira (8), diante da alemã Laura Siegemund , para ficar com a vaga nas semifinais.

Em um jogo longo e com muitas quebras de saque, a bielorrussa venceu por 2 sets a 1 , de virada, parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, após duas horas e 54 minutos de partida .

Com a vitória, a número 1 do mundo chega às semifinais na grama inglesa pela terceira vez seguida, repetindo os desempenhos de 2021 e 2023. Ela não disputou as edições de 2022 e 2024.