Sabalenka sofre, mas vence Siegemund e vai à semifinal de Wimbledon

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo e que busca seu primeiro título em Wimbledon, sofreu nesta terça-feira (8) para se classificar pela terceira vez à semifinal do torneio londrino.

Sabalenka, de 27 anos, venceu a alemã Laura Siegemund (N.104), dez anos mais velha, por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-2 e 6-4, em duas horas e 54 minutos.

Vencedora de três Grand Slams (duas vezes o Aberto da Austrália e uma vez o US Open), a bielorrussa também chegou à semifinal de Wimbledon em 2021 e 2023.

O jogo começou difícil para a número 1 do mundo, com Siegemund vencendo o primeiro set por 6-4, com a alemã conseguindo duas contra uma da bielorrussa.