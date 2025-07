Sabalenka sofre, mas elimina alemã que desistiu das duplas com Bia Haddad em Wimbledon

Após ser surpreendida na primeira parcial em duelo com a alemã Laura Siegemund nesta terça-feira, Aryna Sabalenka se recuperou em quadra e garantiu a sua presença nas semifinais de Wimbledon ao superar a rival por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4 em 2h54.

Esta é a terceira vez que a belarussa atinge esta etapa no Grand Slam inglês repetindo suas performances em 2021 e 2023. Ao final do confronto, a líder do ranking da WTA reconheceu o brilho de sua rival, que deixou a quadra aplaudida.

"Não é um jogo chato. É um jogo inteligente (sobre a estratégia de Siegemund). Ela está realmente fazendo todo mundo trabalhar. Você sabe que precisa se esforçar para conquistar cada ponto. Não importa se você saca bem ou rebate. Você tem de se esforçar. Você tem que correr. Não queria que ela percebesse que eu estava incomodada", afirmou Sabalenka após o triunfo.

A tenista de 27 anos espera agora pela vencedora do duelo entre a americana Amanda Anisimova, cabeça de chave número 13 do torneio, e a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que entram em quadra mais tarde, para saber quem será a próxima adversária.

Ainda desgastada pelo jogo intenso, Sabalenka vai aproveitar o tempo que tem até o próximo duelo para descansar e pensar onde pode evoluir o seu jogo. "Preciso de um tempo para me acalmar e me recuperar. Ela me pressionou muito. Depois do primeiro set, fiquei olhando para o meu camarote e pensando: 'Gente, reservem os ingressos. Estamos prestes a deixar esta cidade linda'".

Na partida, Siegemund explorou bastante o primeiro serviço, obteve um aproveitamento de 59% e fechou a primeira parcial em 6/4. Na volta para quadra, Sabalenka se reencontrou e equilibrou as ações. Ela abriu 2 a 0, permitiu o empate, mas depois venceu quatro games seguidos e arrancou para definir o segundo set em 6/2.