Sabalenka se solidariza com Zverev e dá conselho ao alemão: "Precisa se abrir com quem for próximo"

Bielorrussa conviveu com mortes do pai e de um namorado. KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A entrevista do alemão Alexander Zverev, que após a derrota para o francês Arthur Rinderknech, afirmou que se sente "vazio" e "sem alegria" dentro e fora de quadra, vem repercutindo entre os principais nomes do circuito.

Nesta quarta-feira (2), líder do ranking feminino, Aryna Sabalenka foi questionada sobre os problemas psicológicos revelados pelo número 3 do mundo e prestou solidariedade ao tenista alemão.

— Tive terapeuta por uns cinco anos. É realmente uma loucura ouvir isso de alguém como Alexander (Zverev). Acho muito importante falar abertamente sobre o que quer que você esteja enfrentando. Principalmente se você tem família, pode dizer o que sente a ela. É muito importante ser aberto e falar sobre o que quer que esteja vivenciando. Se você guardar isso, vai acabar te destruindo. Acho que isso é algo que está acontecendo com ele. Acho que ele só precisa se abrir com quem for próximo. A família é o melhor — afirmou a bielorrussa.

Sabalenka acredita que Zverev deva ser um pouco mais aberto e buscar falar sobre seus problemas,

— No momento em que você começa a falar sobre seus problemas, você percebe muitas coisas. Isso ajuda a resolvê-los. Acho que ele só precisa ser um pouco mais aberto. Não só consigo mesmo, mas também com a família e a equipe, para que todos estejam cientes do que se passa na cabeça dele — disse, após vencer a tcheca Marie Bouzková e passar à terceira rodada.

A tenista que viveu um período de incertezas, após a morte do pai, Sergey, vitima de meningite, em 2019, também atravessou dificuldades quando o namorado, Konstantin Kolstov, faleceu por causa de uma trombose, em março de 2024, disse que conversar com as pessoas mais próximas pode ser um caminho para Alexander Zverev.