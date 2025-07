Sabalenka resiste contra Raducanu e avança às oitavas de Wimbledon

A tenista número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, superou a britânica Emma Raducanu (40ª) e avançou para as oitavas de final de Wimbledon nesta sexta-feira (4).

A estrela bielorrussa teve que lutar muito para derrotar Raducanu, campeã do US Open de 2021, em dois sets acirrados, com parciais de 7-6 (8/6) e 6-4, na partida que encerrou a jornada na quadra central de Wimbledon.