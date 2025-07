Sabalenka ganha batalha com Raducanu e vai às oitavas em Wimbledon

Os aplausos de pé até sugerem que Emma Raducanu somou mais uma grande vitória em Wimbledon. Na verdade, foi a maneira de os ingleses saudarem a jovem representante do país após grande apresentação diante da número 1 do mundo, Aryna Sabalenka. Em uma bela exibição na quadra central, a bielorrussa teve de suar muito para se manter na busca do inédito título. No fim, celebrou o triunfo por 7/6 (8-6) e 6/4, após duas horas de jogo.