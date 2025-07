Sabalenka e Keys espantam zebras em Wimbledon

Após a e liminação de 10 cabeças de chave , na primeira rodada de Wimbledon , duas das candidatas ao título do torneio voltaram à quadra, nesta quarta-feira (2), e evitaram novas surpresas.

Número 1 do mundo, Aryna Sabalenka venceu a tcheca Marie Bouzková , 48ª do ranking, e venceu por 2 a 0, parciais de 7/6 (7-4) e 6/4, após 1h35min de partida.

Apesar da vitória, a bielorrussa precisou demonstrar suas qualidades. No primeiro set, após igualdade em 5-5, ela foi quebrada e viu a adversária sacar em 30-0. Porém, conseguiu empatar e levar a definição para o tie-break, em que sempre esteve no controle.

A segunda parcial voltou a ser equilibrada e Sabalenka conseguiu uma única quebra em 3-2, para seguir liderando até fechar o jogo, com 41 bolas vencedoras (winners) contra 17.

Na terceira rodada, a líder do ranking da WTA vai enfrentar a ganhadora do confronto entre a local Emma Raducanu e a tcheca Markéta Vondroušová , que em 2023 venceu o torneio britânico .

Keys bate sérvia

Keys é a número 8 do ranking.

Atual campeã do Australian Open, Madison Keys teve um pouco mais de tranquilidade para se classificar. Com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h15min de partida, ela derrotou a sérvia Olga Danilović, 37ª do mundo.