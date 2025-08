RS recebe a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Pádel

Fip Promises será atração do evento. Maycon Silva / Padelrg

Porto Alegre e cidades da região metropolitana serão palco da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Pádel 2025. A competição será disputada entre 1º e 3 de agosto.

Na capital, os jogos serão disputados no Rogerinho Padel Indoor e no Shark Padel. Em Canoas as partidas serão na Dez Padel e na Batata Padel. Já em Gravataí, as disputas ocorrerão no Radar Sports, no ER Padel e no Paladino Tênis Clube.

O evento é organizado pela Confederação Brasileira de Pádel (Cobrapa) e reunirá atletas de diversas regiões do Brasil. As competições valem pontos no ranking nacional, em diferentes categorias.

O campeonato faz parte do calendário oficial da Cobrapa. A entidade trabalha para o crescimento do pádel no cenário brasileiro, expandiu a modalidade para novas regiões do país. A meta é consolidar o circuito nacional como um dos mais disputados da América do Sul.

Paralelamente ao Campeonato Brasileiro, serão disputados o Fip Promises (Sub-14, Sub-16 e Sub-18) e Fip Bronze, competições internacionais com atletas de outros países.