Rony desiste de ação contra Atlético-MG, cobrado por Arana, Scarpa, Igor Gomes e ex-massagista

O Atlético-MG foi surpreendido por um pedido de rescisão de contrato por parte do atacante Rony na Justiça do Trabalho. Ex-Palmeiras, o jogador alegava não ter recebido valores previstos. O clube cita um atraso, mas de apenas dois dias. Maior foi a surpresa quando a ação foi retirada, na noite desta terça-feira.

A desistência de Rony teria acontecido por um convencimento por parte de integrantes da comissão técnica e da diretoria atleticana. O clube teria prometido quitar os débitos referentes a luvas da assinatura do contrato até quarta-feira, segundo a colunista Yara Fantoni, do UOL.

Gustavo Scarpa, Guilherme Arana e Igor Gomes também cobram o Atlético-MG por atraso, mas sem pedir a rescisão e por meio notificações extrajudiciais. Gabriel Menino também foi citado como notificante, mas o atleta negou em nota.

O lateral-esquerdo publicou uma nota em seu Instagram. "No caso da notificação enviada ao Atlético, o objetivo foi garantir que o clube tivesse ciência de uma demanda e abrir espaço para o diálogo direto. Importante reforçar: não se trata de uma ação judicial", diz um trecho.

"Temos quase seis anos de história com o clube, construídos com carinho, respeito e uma identificação enorme. Por isso, jamais tomaríamos qualquer atitude extrema sem antes tentar, de todas as formas possíveis, resolver a situação com equilíbrio, diálogo e respeito mútuo", seguiu Arana.

Conforme nota divulgada pelo Atlético-MG, os salários via CLT estão "rigorosamente em dia". O clube admitiu publicamente apenas um valor em débito, referente a uma parcela de direitos de imagem de Rony.

Segundo a Rádio 98 FM, de Belo Horizonte, o atacante chegou a se despedir do elenco e funcionários do Atlético-MG nesta terça-feira, na Cidade do Galo. Ele não aparece nas imagens do treino divulgadas pelo clube. Agora, contudo, Rony se reapresentará na quarta-feira.

Além do ex-palmeirense, o ex-funcionário do Atlético-MG, o massagista Belmiro, também foi à Justiça contra o clube. A ação cobra R$ 4 milhões no Tribunal Regional do Trabalho.

Rony chegou ao Atlético-MG em fevereiro após longa novela. O representante do jogador negociava, ao mesmo tempo, com o clube mineiro e com o Vasco, o que chegou a irritar Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que era do jogador.

A saída acabou confirmada em uma negociação com mais jogadores. Os palmeirenses mandaram Rony e Caio Paulista (por empréstimo) ao Atlético-MG e receberam Bruno Fuchs.

Rony estava no Palmeiras desde 2020, quando o clube pagou R$ 28 milhões por 50% de seus direitos. A outra metade é dividida entre o Ahtletico-PR e o próprio jogador.

O QUE DIZ A LEI SOBRE RESCISÃO DE JOGADORES COM CLUBES?

A Lei Geral do Esporte prevê que o jogador pode rescindir o contrato der trabalho quando o clube atrasar salários, direito de imagem ou FGTS e recolhimento previdenciário por um período igual ou maior de dois meses.

TENSÃO NO ATLÉTICO-MG ANTECEDE DECISÃO PELA SUL-AMERICANA

O clube mineiro informou, também nesta terça-feira, que o lateral Guilherme Arana sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora do jogo com o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, nesta quinta-feira, às 21h30, na Arena MRV, pela partida de volta dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O problema foi identificado após a derrota para o Palmeiras, no último domingo, e impede o jogador de seguir na sequência de jogos após já ter se recuperado de uma lesão anterior, na coxa direita.

A nova lesão reforça o cenário de instabilidade física vivido por Arana nesta temporada. Com dificuldades para manter ritmo e sequência, o lateral disputou apenas 20 partidas em 2025 e se tornou ausência frequente nas listas de relacionados. A condição preocupa a comissão técnica em um momento de exigência máxima no calendário e de pressão por desempenho.

Além de Arana, o Atlético segue com outros nomes importantes fora. Estão no departamento médico os atacantes Cadu e Caio Maia (lesões no joelho), Mateus Iseppe (coxa), o volante Patrick (lombar) e o meia Rubens, que aguarda desfecho da negociação com o futebol russo. Fausto Vera também pode deixar o clube e, por isso, não tem sido relacionado.

Em meio às baixas, a novidade positiva é o retorno do atacante Cuello, recuperado de lesão muscular na coxa esquerda. O argentino está liberado para atuar diante do Bucaramanga, adversário que o clube mineiro venceu por 1 a 0 no jogo de ida, na Colômbia.