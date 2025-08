Ronaldinho Gaúcho "aparece" em lua de mel de Endrick no Japão

Craques de diferentes gerações, Ronaldinho Gaúcho e Endrick se encontraram em Tóquio, no Japão, neste sábado (26). O jogador do Real Madrid está na Ásia curtindo a lua de mel com a mulher Gabriely Miranda, com quem casou em 2024. Recentemente, o casal divulgou fotos de uma cerimônia feita na Espanha.