Rocky Balboa vetado, poder de síntese e beisebol ao lado do futebol: como foi o 4 de julho no Mundial

Por conta do desfile de 4 de julho, famosa estátua do Rocky Balboa foi fechada.

Antes da derrota para o Chelsea, centenas de torcedores do Palmeiras foram em direção ao Museu de Arte da Filadélfia tentar tirar fotos em frente à famosa estátua do Rocky Balboa, histórico personagem do cinema e ícone da cidade. Porém, não conseguiram. Em função do desfile alusivo ao feriado de 4 de julho, aniversário da Independência dos Estados Unidos, todo o perímetro estava bloqueado. Muitos torcedores que viajaram no dia da partida ficaram sem conhecer a estátua e a famosa escadaria situada em frente ao monumento.