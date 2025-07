Roberto Firmino é anunciado no Al-Sadd após sondagens de brasileiros: 'Feliz e empolgado'

O sonho de Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo de contarem com os gols de Roberto Firmino, que brilhou no Liverpool e estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita, neste segundo semestre, chegou ao fim nesta quarta-feira. O experiente centroavante de 33 anos optou por seguir fora do País e foi oficializado no Al-Sadd, do Catar, com acordo de duas temporadas.