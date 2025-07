Risco de rebaixamento de São Paulo e Santos no Brasileirão chega a 37%; veja estatísticas

Santos e São Paulo não têm muito o que comemorar até aqui no Campeonato Brasileiro e chegam à 13ª rodada da competição muito próximos da "temida" zona de rebaixamento. Na 15ª posição, os são-paulinos somam 12 pontos. Com uma partida a menos, a equipe da Vila Belmiro aparece uma colocação abaixo na tabela (16º) tem a mesma pontuação do Vitória, primeiro time na região da degola com 11 pontos, mas escapa das quatro últimas colocações pelos critérios de desempate. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tanto Santos como São Paulo possuem 36,9% de riscos de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.