Richard Ríos estreia bem em vitória do Benfica e encanta imprensa portuguesa: 'Ele e mais 10'

Contratação mais cara da história do Benfica, Richard Ríos foi titular em sua estreia pelo clube português na vitória por 3 a 2 sobre o Fenerbahçe, da Turquia, no sábado, no torneio amistoso Eusébio Cup, no estádio da Luz, em Lisboa. O ex-palmeirense mostrou seu cartão de visitas aos 55 mil torcedores do Benfica presentes no estádio e deixou uma boa impressão com boa movimentação, combate e participação no gol contra de Brown.

"Com mais ritmo do que os colegas, em virtude de que estava competindo no Brasileirão, a serviço do Palmeiras, o colombiano participou de quase todos os lances de ataque das 'Águias' e os torcedores já o elegeram como o preferido nesta versão do Benfica para a temporada 2025/26", afirmou o veículo RTP Desporto.

O jornal português Record também se rendeu à atuação do ex-palmeirense e reforçou, nas atuações dos jogadores do Benfica, que "vai ser mesmo ele e mais dez": "Henrique Araújo entrou para resolver, João Veloso foi a grande surpresa e dois reforços brilharam: Richard Ríos deixou água na boca dos benfiquistas e Dedic parece ter acabado com o problema na lateral direita."

O periódico A Bola, por sua vez, destacou a boa movimentação do meio-campista da seleção da Colômbia, embora "não tenha preenchido todo o campo como muitos esperavam". "Tem muita plasticidade tática, tanto abrindo mais à direita como fechando por dentro", analisou.

O Benfica havia anunciado na terça-feira a contratação do meio-campista de 25 anos, que assinou contrato válido até 2030. O clube português pagou cerca de 27 milhões de euros (aproximadamente R$ 175,5 milhões) ao Palmeiras pela transferência de Ríos, que chega com uma cláusula de rescisão fixada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 650 milhões).

O novo camisa 20 dos encarnados também aprovou a estreia. "Muito feliz pela minha estreia e pelo jogo que fizemos. A equipe me acolheu da melhor forma e este jogo deixa uma boa impressão", disse à Benfica TV. "Foi maravilhoso, um sonho realizado. O carinho dos torcedores será muito importante para nós. Agora é pedir para que continuem apoiando e daremos a vida em campo por eles."

Depois de abrir os cofres, o Benfica agora buscará a Supertaça de Portugal, na quinta-feira, diante do campeão nacional Sporting, que o superou por dois pontos, no estádio do Algarve.

Richard Ríos foi apresentado como novo reforço do clube português e não escondeu a felicidade pelo momento. "É uma felicidade imensa para mim e para a minha família. Um passo gigante na minha carreira. Era um sonho jogar na Europa e, agora, estar em um clube tão grande como o Benfica é muito gratificante para mim", afirmou o jogador, em entrevista ao canal oficial do clube, a BTV.

Natural de Vegachí, na Colômbia, Ríos iniciou sua trajetória no futebol de salão, onde atuou profissionalmente ainda adolescente. A origem nas quadras se reflete em suas características técnicas. "Todo mundo sabe que eu venho do futsal. É algo que me ajuda bastante no tempo. Muitas das minhas características são do futsal. Vou continuar fazendo", disse o meio-campista.

Outro trunfo apontado por ele para se adaptar ao futebol português é o domínio do idioma: "A comunicação vai ser fácil por eu falar português. Vai ser de muita ajuda."

Após passagem pelo Flamengo, onde estreou como profissional em 2020, e um período no Guarani, o volante se destacou no Palmeiras desde 2023. Pelo clube paulista, foram 138 partidas e 11 gols, além de dois títulos: o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, ambos conquistados na temporada passada. Pela seleção colombiana, soma 23 jogos e dois gols desde sua estreia, em outubro de 2023.

Ríos chega ao Benfica com ambição e expectativa de protagonismo. "A expectativa é brigar por títulos em todas as competições. Tenho certeza que vamos entrar com esse objetivo. Espero que seja uma estreia importante a nível esportivo para mim. Espero ajudar meus companheiros e o clube", afirmou, projetando seu futuro em Lisboa.

Por fim, o jogador fez questão de deixar uma mensagem para os torcedores benfiquistas. "Agradecer aos torcedores, recebi várias mensagens, mostrou o carinho que estão tendo por mim. Espero retribuir em todos os jogos. Que sempre apoiem o time, que vamos representá-los dentro de campo", concluiu. Ríos será integrado imediatamente ao elenco comandado por Bruno Lage.

Já o Palmeiras se despediu nas redes sociais com uma mensagem de gratidão: "Honrou nossa camisa e brilhou muito com as nossas cores. Obrigado por tudo e boa sorte, Ríos!". Em vídeo divulgado pelo clube, o volante também deixou um agradecimento especial. "Queria agradecer todo mundo aqui por todos esses anos. No dia a dia trabalhar com vocês foi um orgulho para mim. Realizei muitos sonhos aqui, não só meu, mas da minha família. Acho que por isso a gente trabalha, pela nossa família. E dia a dia acordava para dar o melhor de mim", disse.