Retegui, artilheiro do campeonato italiano, assina com Al-Qadsiah da Arábia Saudita

O atacante ítalo-argentino Mateo Retegui, artilheiro do último campeonato italiano, assinou com o Al-Qadsiah, vindo da Atalanta, anunciou o clube saudita nas redes sociais nesta segunda-feira (21).

"Retegui chegou. Bem-vindo a Khobar", tuitou em sua conta no X o time da cidade portuária do Golfo Pérsico, no centro-leste do Reino.