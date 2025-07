Renato no banco do Flu durante o Mundial. Lucas Merçon / Fluminense/Divulgação

Um técnico estrategista, que entende de tática e sabe armar bons times com diversos tipos de elenco e em diferentes contextos. Basicamente esta seria a definição do técnico Renato Portaluppi por ele próprio. Ou de Portaluppi por Renato.

Às vésperas da semifinal contra o Chelsea, o treinador sensação do Mundial de Clubes atendeu a reportagem de Zero Hora na noite deste domingo (6), na concentração do Fluminese, em Millburn, a 40 quilômetros do centro de Nova York.

E falou sobre um tema que não costuma abordar em entrevistas: tática.

Leia Mais Confira na íntegra a entrevista exclusiva de Renato a Zero Hora no Mundial

Renato citou a versatilidade como um de seus diferenciais.

— Em várias dificuldades, eu mudei várias vezes o esquema, usando dois, três esquemas que deram certo nas competições. Então isso não é novidade. Eu estudo bastante os adversários, vejo como eles jogam e procuro armar o esquema do meu time para neutralizar as principais jogadas do adversário, mas nunca deixando de jogar — definiu, citando inclusive exemplos da época de Grêmio.

Porém, mesmo quando escala três zagueiros e três volantes, como fez contra a Inter de Milão e o Al-Hilal — e também no Grêmio vice-campeão brasileiro de 2013 — Renato não se considera um técnico defensivo.

— Jamais vou abrir mão que meu time jogue. Gosto de futebol ofensivo. Muita gente que não entende de tática acha jogar com três zagueiros é ser defensivo. Não é bem assim. Depende dos alas, depende da proposta. Às vezes com três zagueiros o time é até mais ofensivo.

Leia Mais O segredo tático de Renato Portaluppi que neutralizou a Inter de Milão no Mundial

— O importante é que já mudamos duas, três vezes o esquema no Mundial e os jogadores têm assimilado muito bem. São inteligentes, e mesmo com pouco tempo de treino se adaptaram ao novo esquema com três zagueiros. E a gente não tem só esse plano. Jogamos no 4-3-3, no 4-4-2. Sempre estudo o adversário para ver qual forma é melhor enfrentá-lo — explicou.

"Vejo vários vídeos de grandes técnicos"

Recentemente, Renato disse que a parte tática é o aspecto do futebol sobre o qual mais entende. Mas, afinal, de onde o treinador absorveu este conhecimento?

— Eu assisto muitos jogos da Europa. Joguei durante 20 anos, trabalhei com os melhores treinadores. Sempre procurei tirar o melhor de cada um. Ninguém é perfeito. As coisas que eu não gostava, eu deixava de lado. Hoje, vejo como os treinadores montam suas equipes aqui fora. E te digo: não é tão diferente assim daquilo que eu penso. Vejo vários vídeos de grandes técnicos, recebo vídeos de preleções nos vestiários, e não tem nada muito diferente do que eu passo pros meus jogadores. Então fica a pergunta: será que são tão diferenciados assim? —questiona.

Mas a curiosidade que fica é: por que Renato explora nas coletivas o personagem do futevôlei e das frases de efeito e não fala mais sobre tática nas entrevistas?

— Muita gente quer que eu fale de tática nas entrevistas. Com todo respeito a vocês, jornalistas, eu não tenho que falar de tática com a imprensa. Se eu falar de tática, estou ensinando o meu adversário. Tática eu falo com o meu grupo — explica.

Desabafo de Renato

Renato também desabafou sobre as críticas que recebe.

— Muita gente da imprensa fala de tática, mas nem todos entendem de tática. É fácil falar depois que o jogo acaba. O cara que opina sem entender é o engenheiro de obra pronta. Por que não fala antes do jogo? Diz: “isso aqui não vai funcionar, por isso e por aquilo”. Se der certo, vão dizer “o esquema foi ótimo”. Se não der, “estava na cara que ia dar errado”. É muito fácil ser comentarista. E querem que eu fale de tática? Joguei 20 anos, estou no futebol há mais de 40. Aí o cara cai de paraquedas e quer discutir tática comigo? Não dá. São esses poucos que gostam de me perseguir. Talvez agora, mesmo contra a vontade, tenham que dar o braço a torcer — finaliza.

Leia Mais Confira o comentário de Carlo Ancelotti sobre o desempenho de Renato Portaluppi no Mundial

Assista à entrevista na íntegra: