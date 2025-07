Renato Portaluppi agradece elogios de Abel Ferreira e promete convite para futevôlei: "Praia e choppinho"

O aguardado futevôlei entre Renato Portaluppi e Abel Ferreira vai sair. Ao menos o técnico do Fluminense , em entrevista exclusiva a Zero Hora na noite deste domingo (6), em Nova Jersey, confirmou que vai convidar o colega do Palmeiras para bater uma bola e "tomar um choppinho" no Rio de Janeiro.

"Fiquei muito feliz"

— O Abel é um grande treinador, sem dúvida alguma. E fiquei triste que o Palmeiras saiu da mesma forma que o Botafogo e o Flamengo, até porque nós estávamos representando o futebol brasileiro da América do Sul e hoje o que menos tinha crédito. No caso do Fluminense, nós estamos em uma semifinal pelo trabalho que a gente vem fazendo aqui. Fiquei muito feliz com os elogios do do do Abel e pode ter certeza de que na volta ao Brasil, na primeira oportunidade, vou convidá lo para jogar um futevôlei, tomar um chopinho e curtir uma praia — declarou Renato a Zero Hora.