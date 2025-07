Renato muda o Fluminense pela sexta vez para tentar bater o Chelsea e avançar à final do Mundial de Clubes

Fluminense busca vaga no Mundial contra o Chelsea, na terça-feira (8). LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense vai para o sexto jogo pelo Mundial de Clubes, a semifinal contra o Chelsea, e terá de apresentar a sexta escalação diferente. Além das mudanças táticas implementadas por Renato Gaúcho durante o campeonato, dois desfalques mudam o time diante dos ingleses.

O zagueiro Freytes e o meia Martinelli estão suspensos. Eles estavam amarelados nas quartas, contra o Al-Hilal, e cada um acumulou uma nova advertência. Nonato, Arias e Keno também estavam pendurados, mas, agora, têm seus cartões zerados a partir da semifinal.

Hércules, que entrou no lugar de Martinelli e fez o gol da classificação, deve ser o titular contra o Chelsea. Thiago Santos pode entrar na linha de três zagueiros, mas também há a possibilidade de Renato optar por voltar a ter apenas a dupla Thiago Silva e Ignácio.

Nesse caso, Renê ou Fuentes jogariam na lateral esquerda. A tendência é a volta do ex-jogador do Inter, com estilo mais defensivo. Uma vaga ficaria aberta no meio de campo ou no ataque, podendo fazer Canobbio retornar. Após a vitória contra o Al-Hilal, Renato projetou o time:

— Não me preocupo. Eles estão bem. Eu confio no grupo. Tanto é que quem entra continua no ritmo de quem saiu. Sempre falo para eles o que disse quando cheguei no Fluminense: precisa estar preparado, porque a qualquer momento você pode entrar na partida ou começar o jogo. Ninguém se prepara em três dias — comentou.

As mudanças

Com exceção da saída de Thiago Silva contra o Mamelodi Sundowns, por desgaste físico, na primeira fase, e a suspensão de Renê, nas quartas, todas as mudanças do Fluminense no Mundial foram opções de Renato.

A principal mudança foi feita para as oitavas de final, quando o time enfrentou a Inter de Milão. Renato promoveu o ingresso do zagueiro Freytes no lugar de Canobbio.

— Pensei bem no esquema que iríamos utilizar e, na minha cabeça, o melhor esquema seria o de três zagueiros, para espelhar o time deles — explicou o treinador.

Busca por vaga na final

Fluminense e Chelsea decidem o primeiro finalista do Mundial de Clubes nesta terça-feira, às 16h, no MetLife Stadium, em East Rutherford, em Nova Jersey. O vencedor encara quem se der melhor entre PSG e Real Madrid, na quarta-feira, também às 16h, no mesmo estádio.