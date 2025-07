Renato fala sobre campanha do Fluminense no Mundial de Clubes: "A gente veio para fazer história"

Renato Portaluppi durante treino do Fluminense. Marcelo Gonçalves / Fluminense,Divulgação

O técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva, nesta segunda-feira (7), para projetar a semifinal do Mundial de Clubes. O Fluminense enfrenta o Chelsea nesta terça-feira (8), às 16h, em Nova Jersey.

— Nós respeitamos muito o Chelsea, tem um grande time, não a toa que estão na semifinal. Mas nosso objetivo é passar e jogar a final. Vamos entrar para vencer, com certeza — afirmou.

O adversário passou por Benfica e Palmeiras nos mata-matas. Na fase inicial, porém, conheceu sua única derrota no Mundial de Clubes: perdeu para o Flamengo, por 3 a 1, na segunda rodada.

Campanha

O Fluminense, por sua vez, é o único brasileiro que segue vivo na competição. O Tricolor carioca vem de classificações sobre Al-Hilal e Inter de Milão. Enquanto, na etapa inicial, somou empates com Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund, além de uma vitória sobre o Ulsan.

— Está sendo um privilégio estar a frente desse clube. A gente veio pra fazer história. Financeiramente, eles (Chelsea) são bem melhores que a gente. Mas tudo se define dentro de campo. Viemos para vencer — reiterou o treinador.

Diferença financeira

Renato também enfatizou as diferenças financeiras entre Fluminense e Chelsea. Enquanto o clube brasileiro investe cerca de R$ 143 milhões em folhas salarias por ano, os ingleses gastam mais de R$ 1,2 bilhão — os números são do site Capology, especializado em finanças do futebol.

— Quando eu falo que é o patinho feio, me refiro a termos financeiro. O Fluminense não chega a 10% das condições financeiras que os outros clubes têm. Isso não significa que o Fluminense não possa chegar a final e até ganhar o título. O que nos trouxe até aqui é a nossa concentração. Isso tem sido fundamental durante as partidas — enfatizou.

Superar as diferenças

O Fluminense, porém conseguiu driblar as diferenças quando eliminou a Inter de Milão e o Al-Hilal. Agora, almeja neutralizar as valências do rival para chegar à decisão do Mundial de Clubes.

— Eles têm um ataque muito poderoso. O time todo é bom, mas o ataque principalmente. Tem um meia que pensa muito o jogo. Eles têm muita qualidade com a bola nos pés. O João Pedro é um ponta muito bom também. Estudei muito o Chelsea, passei o que vi aos meus jogadores. Conversando com meu grupo, identificamos a melhor forma de neutralizar essas jogadas do Chelsea. A gente vai respeitar eles, mas também vai jogar — ressaltou Renato.

Thiago Silva

Um dos destaques do Fluminense para superar o Chelsea será o capitão Thiago Silva. Com 40 anos, o zagueiro agregará experiência ao elenco carioca no duelo.

— Ele é um grande jogador. Inclusive, acho que ele tem totais condições de estar na próxima Copa do Mundo, mas isso deixo com o Ancelotti. Thiago é um líder, praticamente um treinador dentro de campo — afirmou.