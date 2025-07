Renato Portaluppi explica saída do Grêmio, faz mea-culpa por entrevistas tensas e avisa: "Um dia eu volto"

"Precisava descansar"

De tricolor para tricolor

— Sempre serei grato ao Grêmio e à torcida. Muitos torcedores do Grêmio estão nessa Copa do Mundo com a camisa do Grêmio. Tenho visto, reconhecido, apontado para eles do campo. Outro dia mesmo vi um torcedor sozinho, no terceiro anel, com a camisa do Grêmio. Apontei para ele. E no jogo contra a Inter também, muitos gremistas nas arquibancadas. Recebo milhares de mensagens do Rio Grande do Sul. Isso me deixa muito feliz. Sei que a torcida do Grêmio torce por mim, da mesma forma que eu tenho um carinho imenso por eles — completou.