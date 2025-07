Renato comenta a eliminação do Fluminense no Mundial de Clubes: "Estamos de cabeça erguida"

Renato Portaluppi colocou o Fluminense entre os quatro melhores clubes do mundo. A eliminação na semifinal para o Chelsea , nesta terça-feira (8), foi dolorida, mas o clube carioca pode se orgulhar por ter sido o não europeu que chegou mais longe no Mundial de Clubes.

Os dois gols de João Pedro , no MetLife Stadium, deram a vitória para a equipe inglesa. Após a partida, Renato foi questionado como a derrota afetou o Fluminense.

— Estamos de cabeça erguida, por tudo o que fizemos nesse Mundial. Infelizmente sofremos cedo o primeiro gol. Vale pela campanha e por tudo o que fizemos no torneio — disse o treinador.

O primeiro gol do Chelsea saiu no primeiro tempo. O clube carioca teve oportunidade de empatar, mas não marcou. Na reta final da primeira etapa, o árbitro marcou um pênalti para o Fluminense, porém, o VAR sugeriu a revisão e a falta foi anulada.

— Difícil falar agora sobre o lance, vi muito de longe. Tem que ver com mais calma no vestiário. Há árbitros que dão esse pênalti, outros não. Vamos analisar depois no vestiário — comentou Renato.