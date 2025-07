Remédio para ereção, cigarro e cerveja: veja o que ex-presidente do Corinthians comprou com o cartão do clube

Ex-presidente esteve no Corinthians entre 2021 e 2023. Rodrigo Coca / Agência Corinthians / Agência Corinthians

Não é de hoje que os bastidores da política do Corinthians dão o que falar. O assunto mais recente diz respeito a gastos da gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves em produtos e serviços para uso pessoal. A informação foi confirmada pelo ge.globo, que teve acesso a notas e cupons fiscais. Apesar disso, o ex-presidente do Timão negou as acusações.

Na lista de compras estão produtos variados como cerveja, cigarro e até remédios para disfunção erétil. Vale destacar que as contas da gestão foram aprovadas pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho de Orientação. Na sequência, o Conselho Deliberativo ratificou a aprovação.

Os gastos para fins pessoais foram feitos entre 26 de setembro e 31 de outubro de 2023. No relatório de despesas, consta a assinatura do ex-motorista de Duílio, que revelou não conhecer a planilha nem a assinatura. Mesmo assim, o ge.globo encontrou a mesma assinatura na Junta Comercial de São Paulo para a abertura de uma empresa.

A maioria dos comprovantes não possui um comprador identificado. Mesmo assim, há notas e cupons com o CPF de Duílio e de seu ex-motorista, além do endereço de ambos.

Os gastos

No intervalo dos 36 dias, foram 176 compras, que totalizaram R$ 86.524,62. O estabelecimento que mais recebeu no período foi o "Oliveira Minimercado", que faturou R$ 32.580 em sete notas fiscais, sendo todas com descrição de serviço de buffet. O ge.globo conversou com moradores próximos do local, que negaram a existência de um estabelecimento comercial por ali.

Além disso, houve gastos em cerveja, cigarros, picanha, sorvete, frutas, legumes, lanches em redes de "fast food", doces, isqueiros, aparelhos de barbear, serviço de barbearia, serviço de lavanderia, flores, remédios para disfunção erétil, chicletes, ração animal, bijuterias e um cachorro de pelúcia.

Também constam na lista gastos de R$ 13,8 mil com transportes, incluindo combustível, lavagem automotiva, táxi, estacionamento, entre outros serviços.

Outro ex-presidente na mira

Assim como Duílio, Andrés Sanchez também está na mira de investigações do Conselho Deliberativo sobre o uso de cartão corporativo para gastos pessoais. Um dos gastos foi feito em um réveillon no Rio Grande do Norte, no valor de R$ 9.416. O outro foi de R$ 6.980,40, em Fernando de Noronha.

O que dizem os envolvidos

Em contato com o ge.globo, Wesley Melo, diretor financeiro, e João Oliveira, presidente do Conselho Fiscal, ambos da gestão Duílio, revelaram não conhecer o relatório.

Já o ex-presidente Duílio se manifestou por meio de uma nota:

"Não tenho qualquer receio sobre despesas da Presidência à época em que tive a honra de presidir o Corinthians - numa gestão que reconhecidamente controlou gastos e elevou o faturamento do clube para além da marca do R$ 1 bilhão.

Porém, diante da grosseira manipulação de supostas planilhas e faturas da minha gestão, divulgadas em perfis anônimos com objetivo político de assassinar reputações nas redes sociais, requeri ao clube acesso a tais documentos, a fim de que pudesse checar sua veracidade.

Infelizmente meu pedido não pode ser atendido e, portanto, em razão dessas flagrantes manipulações de documentos, só vou me manifestar quando o clube franquear acesso a eles, pois aí terei dados oficiais para rebater as mentiras.