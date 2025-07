Relembre todos os campeões e a história da Recopa Gaúcha

São Luiz é o último campeão da competição. Jefferson Botega / Agencia RBS

Grêmio e São José se enfrentam nesta terça-feira (8) pela Recopa Gaúcha, dessa vez realizada no segundo semestre da temporada. O Tricolor foi o campeão da elite estadual de 2024 e o São José venceu a Copa FGF.

Maior vencedor, o Grêmio pode conquistar sua quinta Recopa Gaúcha em 2025. O Zeca já foi campeão da competição, em 2018, vencendo o Novo Hamburgo.

Títulos

O Tricolor ganhou em 2019, 2021, 2022 e 2023. Também jogou a decisão em 2020, derrotado nos pênaltis pelo Pelotas, no Estádio da Boca Lobo, e em 2024, quando perdeu para o São Luiz, no 19 de outubro.

Criada em 2014, a Recopa Gaúcha reúne vencedores do Gauchão e da Copa FGF. Por isso, os campeões de 2024 se enfrentam nesta terça.

Como foram todas as Recopas Gaúchas

Sandro Sotilli foi campeão da Recopa Gaúcha em 2014.

2014 - Pelotas campeão sobre o Inter

A primeira edição reuniu o Inter, campeão gaúcho de 2013, e o Pelotas, campeão da Supercopa Gaúcha de 2013. A partida foi disputada numa segunda-feira à noite, dia 13 de janeiro, no Estádio da Boca do Lobo. O Inter foi ao sul do Estado com o time sub-23, treinado por Clemer. E apesar de sair na frente com dois gols do lateral Cláudio Winck, tomou a virada no segundo tempo com Felipe Garcia (2) e César Santiago.

Ficha técnica

Pelotas (3): Paulo Sérgio; Igor, Bruno Salvador, Fred e Carlos Alexandre (Alex); Gaúcho, César Santiago, Lucas, Carlos Alberto (Felipe Guedes), Jefferson (Mithyuê); Sandro Sotilli (Felipe Garcia). Técnico: Paulo Porto.

Inter (2): Alisson; Claudio Winck, Jean, Thales e Raphinha; Dourado, Bertotto, Gladestony (Alex Nemetz), Aylon e Reis (Bruno Gomes); Nathan (Fernando Baiano). Técnico: Clemer.

Goleiro e capitão, Luiz Müller levanta a Recopa 2015.

2015 - Lajeadense campeão sobre o Inter

O Inter chegava à disputa mais uma vez. Agora para brigar pelo título com o Lajeadense, na Arena Alviazul, em Lajeado. O time da Capital ganhou o Gauchão 2014, enquanto a equipe do Vale do Taquari havia vencido a Supercopa na temporada anterior.

A curiosidade da disputa é que a partida também foi válida pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho de 2015. Depois de empate em 1 a 1 no tempo normal, gols de Gilmar (L) e Ernando (I), a decisão foi para os pênaltis, e o Lajeadense venceu por 3 a 1, com destaque para o goleiro Luiz Müller, que fez duas defesas nas cobranças de D'Alessandro e Fabrício. Eduardo Sasha viu sua cobrança parar na trave.

Ficha técnica

Lajeadense (1): Luiz Müller; Thiago, Camilo, Éverton e Márcio Goiano; Marabá, Mateus Santana, Rafael Gava e Paulo Josué (Ramon); Michel (Vinícius) e Gilmar (Quaresma). Técnico: Luís Carlos Winck.

Inter (1): Alisson; Léo, Ernando, Paulão e Fabrício; Nilton, Aránguiz, D'Alessandro e Alex (Cláudio Winck); Eduardo Sasha e Rafael Moura (Valdívia). Técnico: Diego Aguirre.

D'Alessandro deixou o Inter em 2016 após levantar a Recopa Gaúcha no Passo d'Areia.

2016 - Inter campeão sobre o São José

Outra Recopa decidida nos pênaltis. São José e Inter se enfrentaram na noite de 3 de fevereiro, no Passo D'Areia, em partida também valendo pontos no Gauchão daquele ano. No mesmo confronto, a primeira despedida de D'Alessandro, que seria emprestado ao River Plate. Depois de um 0 a 0 no tempo normal, o Inter foi melhor nas cobranças de pênaltis e venceu por 3 a 2. O goleiro Alisson pegou duas cobranças, além de um terceiro chute ter atingido o travessão.

Ficha técnica

São José (0): Fábio; Bindé, Claudinho, Éverton Alemão e David; Alberto (Cleylton), Fred, Rafinha (Clayton) e Diego Torres; Jô (Guilherme Augusto) e Heliardo. Técnico: China Balbino.

Inter (0): Alisson; William, Paulão, Réver e Artur; Fernando Bob, Rodrigo Dourado, Anderson (Marquinhos) e D'Alessandro (Alex); Vitinho e Sasha (Bruno Baio). Técnico: Argel Fucks.

Festa colorada em Erechim.

2017 - Inter campeão sobre o Ypiranga

Terceira final seguida definida nos pênaltis. Em Erechim, o Ypiranga recebeu o Inter por mais uma rodada do Gauchão e também pela Recopa. O time do Interior saiu na frente com gol de Talles Cunha, de pênalti. Brenner, deixou tudo igual no segundo tempo. A igualdade nos 90 minutos forçou uma decisão nas penalidades máximas. O goleiro Danilo Fernandes brilhou e pegou duas cobranças, de Éder e Márcio, garantindo o bicampeonato ao Inter.

Ficha técnica

Ypiranga (1): Carlão, Márcio Lima, Negretti, Wagner e Gabriel Araújo (Néverton); Tairone, Jackson, Éder e Talles Cunha; Maycon (Michel) e Kaio Wilker (Evair). Técnico: Guilherme Macuglia.

Inter (1): Danilo Fernandes; Léo Ortiz, Paulão (Valdívia) e Victor Cuesta; William, Rodrigo Dourado (Andrigo), Anselmo e D'Alessandro e Uendel; Brenner e Nico Lopez (Roberson). Técnico: Antônio Carlos Zago.

Igor Nobre e a Recopa Gaúcha de 2017.

O Interior voltou a conquistar o título. Foi a primeira e única vez que a Recopa foi disputada em duas partidas, de ida e volta. O curioso é que uma foi dentro da fase classificatória do Gauchão e outra, isolada. O São José venceu as duas partidas contra o Novo Hamburgo: 2 a 1 no Passo D'Areia e 1 a 0 no Estádio do Vale, com direito a golaço de bicicleta do atacante Igor Nobre.

Ficha técnica

Novo Hamburgo (0): Michel Alves; Lito, Roberto, Thiago Steffen e Assis; Tiago Ott (Flávio Torres), Preto (Conrado), Zotti e Juninho (Jean); Ricardo Lobo e Branquinho. Técnico: Beto Campos.

São José (1): Fábio; Marcel, Bruno Jesus, Éverton Alemão e Luiz Felipe (Dudu Mandai); Tiago Pedra, João Pedro e Rafinha; Canhoto (Felipe Guedes), Igor Nobre e Kelvin (Matheusinho). Técnico: Rafael Jaques.

Grêmio campeão em 2019 da Recopa Gaúcha.

2019 - Grêmio campeão sobre o Avenida

Pela primeira vez desde que a competição foi criada, o Grêmio chegou à final e conquistou a taça. O confronto contra o Avenida ocorreu na Arena, em Porto Alegre, e registrou a maior goleada da disputa desde que ela foi criada: 6 a 0 para o Tricolor, gols de Luan (2), Everton Cebolinha (2), Leonardo Gomes e Felipe Vizeu. O jogo foi num domingo e quase 24 mil pessoas compareceram ao estádio gremista em partida que também foi válida pelo Gauchão.

Ficha técnica

Grêmio (6): Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Michel (André) e Maicon; Marinho (Montoya), Luan e Everton; Jael (Felipe Vizeu). Técnico: Renato Portaluppi.

Avenida (0): Andrey; Felipe Cordeiro, Luís Henrique, Yuri e Roger; Felipe Manoel, Jô, Moisés Baiano (Cleverson) e Márcio (Índio); Matheus (Marcos Paraná) e Tito. Técnico: Fabiano Daitx.

2020 - Pelotas campeão sobre o Grêmio

O Grêmio voltou à Recopa Gaúcha em 2020, mas não deu a mesma importância do ano anterior. Na abertura da temporada, em Pelotas, levou o time de transição, treinado por Thiago Gomes, para encarar o Pelotas, na Boca do Lobo lotada. Os pelotenses saíram na frente com gol de Mateus Santana e só no fim do segundo tempo o Grêmio empatou, com Ferreira. Mais uma vez, a quarta em sete oportunidades, o campeão seria conhecido nos pênaltis.

Aí pesou a maior experiência dos donos da casa, que converteram suas cobranças, com Tatto, Felipe Guedes, Juliano, Mateus Santana e Tadeu. No Tricolor, Darlan, Matheus Frizzo, Isaque e Ruan marcaram, mas Rodrigues parou em Douglas. Por 5 a 4, o Pelotas foi bicampeão da Recopa Gaúcha.

Ficha técnica

Pelotas (1): Douglas; Osvaldir, Negretti, Felipe Chaves e Tatto; Felipe Guedes, Mateus Santana, Jean Roberto (Gabriel); Hugo Sanches (Jô), Hugo Almeida (Tadeu) e Juliano. Técnico: Antonio Picoli.

Grêmio (1): Brenno; Felipe, Rodrigues, Ruan e Guilherme Guedes; Varela (Da Silva), Darlan; Jhonata Robert (Matheus Frizzo), Patrick (Guilherme Azevedo) e Ferreira; Isaque. Técnico: Thiago Gomes (interino).

Grêmio chegou ao bicampeonato em 2021.

2021 - Grêmio campeão sobre o Santa Cruz

Em meio à disputa do Brasileirão, o Grêmio encarou um time da terceira divisão do Gauchão na Recopa de 2021. O Santa Cruz venceu a Copa Ibsen Pinheiro de 2020 e se credenciou para jogar a competição. Devido à pandemia de coronavírus, o jogo foi realizado na Arena, em Porto Alegre, sem a presença de público. O Tricolor, utilizando somente reservas e jovens da equipe de transição, venceu com facilidade por 3 a 0, gols de Guilherme Azevedo, Léo Pereira e Jhonata Robert. Com o técnico Tiago Nunes afastado por covid, o campeão foi treinado pelo analista de desempenho Pedro Sotero.

Ficha técnica

Grêmio (3): Adriel; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Emanuel e Guilherme Guedes; Fernando Henrique e Victor Bobsin; Guilherme Azevedo (Léo Chú), Éverton (Jean Pyerre) e Léo Pereira (Jhonata Robert); Diego Churín (Ricardinho). Técnico: Pedro Sotero (interino).

Santa Cruz (0): Luiz Carlos; Ramon, Luis Henrique, Diego Rocha e Otávio; Ben-Hur (Leylon), David (Robinho), Chiquinho (Pepeto) e Laion (Kevlin); Fogaça (Felipe) e Nena. Técnico: William Campos.

Decisão em Vacaria.

2022 - Grêmio campeão sobre o Glória

Pela quarta vez seguida, o Grêmio chegou à disputa da Recopa Gaúcha. E mais uma vez, não houve a programação da partida para um jogo do Gauchão em função de um dos participantes estar em divisão diferente. O Glória de Vacaria, mesmo estando na Série A-2, venceu a Copa Dirceu de Castro em 2021 e se garantiu na disputa.

O Grêmio foi a Vacaria para fazer testes. O técnico Roger Machado mesclou jogadores com pouca rodagem em 2022 e jovens da equipe de transição. A maior atração foi Kannemann, zagueiro argentino, que voltava à titularidade depois de quase seis meses de afastamento por lesão. A equipe alternativa gremista goleou o Glória por 5 a 0 e confirmou a conquista do terceiro título do clube da competição. Elkeson, Campaz, Janderson, Jhonata Varela e Ricardinho marcaram os gols da noite.

Ficha técnica

Glória (0): Samuel; Douglas, Vacaria (Bruno Cruz) e Igor; Marcão, Baggio (Felipe Klein), Matheus Paulista (Francis), Germano e Vitor; Tcharles (Biel) e João Paulo (Rafael). Técnico: Alê Menezes.

Grêmio (5): Gabriel Grando; Rodrigues, Natã e Kannemann (Heitor); Sarará (Jhonata Varela), Thiago Santos (Fernando Henrique), Campaz, Benítez e Thiago Rosa; Janderson (Quejada) e Elkeson (Ricardinho). Técnico: Roger Machado.

Suárez comandou a goleada gremista.

2023 - Grêmio campeão sobre o São Luiz

Com show e triplete de Luis Suárez, o Grêmio goleou o São Luiz por 4 a 1 e conquistou a Recopa Gaúcha em sua estreia com a camisa gremista. O novo camisa 9 do Tricolor marcou três vezes no primeiro tempo e comandou a festa dos 49 mil torcedores na Arena. Bitello fez o quarto gremista.

Ficha técnica

Grêmio (4): Brenno; Fábio (Thaciano, 22'/2ºT), Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Campaz (Gustavinho, 14'/2ºT), Bitello (Carballo, 14'/2ºT) e Ferreira (Guilherme, 33'/2ºT); Luis Suárez (Diego Souza, 14'/2ºT). Técnico: Renato Portaluppi

São Luiz (1): Gabriel Félix (Pablo, 15'/2ºT); Mizael, Rafael Goiano, Diego Rocha e Márcio Goiano (Moisés, 15'/2ºT); David (Lucas Sampaio, 15'/2ºT), Paulinho Santos e Laion (Mauricio, 23'/1ºT); Ygor Vinicius (William Amorim, 15'/2ºT), Éderson e Jarro. Técnico: William Campos

São Luiz fez a festa pela conquista da Recopa Gaúcha.

2024 - São Luiz desbanca Grêmio e é campeão pela primeira vez

Após a derrota em 2023, o time de Ijuí deu o troco no Grêmio na temporada seguinte. Também com alguns jogadores preservados, São Luiz não deu chance ao time alternativo do Grêmio e venceu com autoridade no Estádio 19 de Outubro por 2 a 0. Bruno Uvini, contra, e Gabriel Pereira fizeram os gols da decisão. Após três anos de conquistas consecutivas do Tricolor, a taça voltou ao Interior.

Ficha técnica

SÃO LUIZ (2)

Raul; João Vitor, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Ramires (Gabriel Davis, 19'/2ºT) e Felipe Baiano (Dal Pian, 34'/2ºT); Leandro Córdova (Borasi, INT), Lucas Souza (Gabriel Pereira, 14'/2ºT) e Gabriel Morbeck (Yan, 14'/2ºT). Técnico: Alessandro Telles

GRÊMIO (0)

Caíque; Fabio, Natã (Araújo, 10'/2ºT), Bruno Uvini e Mayk; Gustavo Martins, Ronald (Jardiel, 31'/2ºT), Galdino (Rubens, 10'/2ºT) , Nathan Pescador (Cheron, 35'/2ºT) e Nathan Fernandes (Besozzi, 10'/2ºT); André Henrique. Técnico: Alexandre Mendes (auxiliar)

Maiores campeões da Recopa Gaúcha

Grêmio (4)

Inter e Pelotas (2)

Lajeadense, São José e São Luiz (1)

Capital: 6 títulos

Interior: 4 títulos

Recopa Gaúcha com maior número de gols

2019 - Grêmio 6x0 Avenida, na Arena, em Porto Alegre.

Em 11 partidas, a Recopa teve até hoje 36 gols marcados. Os principais artilheiros são: Luis Suárez (Grêmio em 2023), com três gols, Cláudio Winck (Inter em 2014), Felipe Garcia (Pelotas em 2014) Éverton Alemão (São José em 2018), Luan e Everton Cebolinha (Grêmio em 2019), todos com dois gols.

Recopa Gaúcha com maior público pagante

2023 - Grêmio 4x1 São Luiz, na Arena, em Porto Alegre: 49.614 torcedores

Campeões de cada edição da Recopa Gaúcha

2014 - Pelotas

2015 - Lajeadense

2016 e 2017 - Inter

2018 - São José

2019 - Grêmio

2020 - Pelotas

2021, 2022 e 2023 - Grêmio

2024 - São Luiz

Técnicos campeões da Recopa Gaúcha

2014 - Paulo Porto

2015 - Luís Carlos Winck

2016 - Argel Fucks

2017 - Antônio Carlos Zago

2018 - Rafael Jaques

2019 - Renato Portaluppi

2020 - Antônio Picoli

2021 - Pedro Sotero*

2022 - Roger Machado

2023 - Renato Portaluppi

2024 - Alessandro Telles