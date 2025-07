Relembre o dia em que Ozzy Osbourne se apresentou no Gigantinho enrolado em uma bandeira do Grêmio

"Príncipe das Trevas" fez show no Gigatinho em 2011. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O mundo da música se despediu nesta terça-feira (22) de Ozzy Osbourne. O lendário vocalista do Black Sabbath tinha íntima relação com o futebol, sendo fã declarado do Aston Villa.

No Rio Grande do Sul, em um show realizado em março de 2011, mostrou que estava acima de rivalidades.

Morre o cantor Ozzy Osbourne, aos 76 anos

O evento ocorreu no Gigantinho, ginásio do Inter, e Ozzy abriu seu show enrolado em uma bandeira do Grêmio. Relembre como Zero Hora noticiou o icônico momento:

"Ozzy Osbourne realizou um show de uma hora e meia no Gigantinho na noite desta quarta-feira. Apresentação relativamente curta, mas intensa, graças ao carisma à toda prova do ex-vocalista do Black Sabbath — carisma esse que permitiu ao 'Príncipe das Trevas' abrir o espetáculo enrolado em uma bandeira gremista em pleno Gigantinho — ao lado do Estádio no qual o Inter jogava uma partida pela Libertadores — sem ser vaiado."

Bandeira foi arremessada no começo do show. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Perto do final da apresentação, uma bandeira do Inter também foi jogada, mas "acabou ignorada pelo cantor, que se mantinha concentrado no repertório".

Apresentação de camisa

Em 23 de julho de 2024, Ozzy e o baixista Geezer Butler apareceram em um vídeo de lançamento da nova camisa do Aston Villa, tradicional equipe inglesa de Birmingham, cidade na qual o Black Sabbath se formou. Confira:

Último show

Sua última apresentação foi em um show de despedida no dia 5 de julho, para uma plateia cheia. O show foi no Villa Park, estádio do Aston Villa.

Liderados por Ozzy Osbourne, que cantou sentado em um trono de madeira, Geezer Butler, Tony Iommi e Bill Ward se reuniram para tocar de forma derradeira, 57 anos após a fundação da banda. O espetáculo também foi transmitido para milhares de espectadores pela internet.

O comunicado de sua família afirmou que ele "morreu cercado de amor".

"É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã", complementou a família.