Relembre jogadores de Grêmio e Inter que saíram antes de estrear pelo profissional

O Inter deve confirmar o empréstimo do jovem goleiro Henrique Menke , promessa da base e que acumula convocações para a seleção sub-20, para o Como , da Itália.

Atualmente, ele é o quarto na hierarquia de goleiros do Inter. Aos 18 anos, o jovem está atrás de Rochet, Anthoni e Ivan na lista de goleiros colorados.

Promessas do Inter

Do lado do Colorado, o exemplo mais recente é de Vinicius Tobias. O lateral-direito foi vendido ao Shakhtar Donestk, da Ucrânia, por cerca de 6 milhões de euros (R$ 36,8 milhões na cotação da época) .

Mais antigo, Allan, atualmente no Flamengo , deixou o Inter para defender o Liverpool. Ele saiu por 500 mil libras (equivalente a R$ 2,4 milhões em julho de 2015).

Promessas do Grêmio

O Grêmio também negociou promessas da base que não atuaram no time profissional. Quarta maior venda da história gremista, Tetê foi negociado com o Shakhtar Donetsk por 15 milhões de euros , na temporada 2018/19, quando tinha apenas 19 anos.

Diego Rosa foi negociado com o Grupo City

Dois anos depois da venda do meia, o Tricolor negociou o meia Diego Rosa, que também não atuou pelo clube, ao grupo City. O volante, hoje no Inter , deixou o clube gaúcho em negociação de cerca de 6 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões).

