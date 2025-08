Regiclecia Cândido da Silva é sétima no salto triplo da Universíade

Regiclecia na final do salto triplo.

A última participação brasileira nos Jogos Mundiais Universitários foi de Regiclecia Cândido da Silva , que finalizou em sétimo lugar a final do salto triplo feminino , neste domingo (27), em Bochum, na Alemanha.

Quinta nas eliminatórias, com 13m49cm, a piauiense não conseguiu melhorar o desempenho e com 13m40cm, registrados no primeiro de seis saltos, ficou distante da briga por medalha.