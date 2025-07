Red Bull inicia nova vida no GP da Bélgica com estreia de Laurent Mekies no comando

Duas semanas depois da demissão de Christian Horner, seu sucessor, o francês Laurent Mekies, vai estrear no comando da Red Bull neste fim de semana, no Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1, no circuito de Spa-Francorchamps, onde a McLaren tentará confirmar sua superioridade mais uma vez.

A Red Bull tem sido alvo de muita especulação nos últimos tempos, mas não pelo rendimento nas pistas ou um novo recorde do tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen.

A saída de Horner, que comandava a equipe desde a sua estreia na F1, em 2005, estremeceu o padoque, que não esperava uma medida tão drástica, principalmente no meio de uma temporada.

Laurent Mekies, que desde 2024 estava à frente da Racing Bulls, a outra equipe do universo Red Bull, entrará em cena na Bélgica, onde há grande expectativa por sua entrevista coletiva de sexta-feira.

- "Seguir em frente" -

"São coisas que podem acontecer, mas é preciso seguir em frente. Olhar para trás não vai nos deixar mais rápidos. Tenho trabalhado no simulador desde o anúncio e tive várias reuniões com Laurent. Ele esteve muito ocupado nas duas últimas semanas!", declarou Max Verstappen aos jornalistas nesta quinta-feira (24).

Três vezes vencedor do GP da Bélgica (2021, 2022 e 2023), o tetracampeão da Red Bull tentará se reencontrar com a vitória no mítico circuito de Spa, onde terá o apoio de milhares de torcedores do seu 'Exército Laranja', que costuma fazer a viagem vindo do vizinho Países Baixos.

"Spa sempre foi o meu circuito favorito. É uma pista tradicional, onde você precisa ser perfeito para conseguir um bom tempo. É muito diferente dos outros circuitos e é sempre um desafio pilotar aqui", ressaltou o holandês, que tentará frear o domínio da McLaren.

A equipe inglesa, que conseguiu uma 'dobradinha' na última corrida, o GP da Inglaterra, há três semanas, domina a temporada tanto no Mundial de pilotos como no de construtores.

- Previsão de chuva -

A meteorologia pode ser a principal adversária da McLaren, já que a possibilidade de chuva pode tornar a corrida imprevisível, como já aconteceu no ano passado.

Graças à vitória em Silverstone, o britânico Lando Norris se aproximou a oito pontos do seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, que lidera o campeonato.

Para reduzir a diferença, Norris tentará subir no pódio pela primeira vez em Spa, onde tem um quinto lugar como melhor resultado em seis participações.

"Estou ansioso para ir à pista em Spa, onde sempre é agradável, com torcedores que deixam a atmosfera muito boa. Vencer em Silverstone foi um momento incrível, mas agora penso na Bélgica e na Hungria. Trabalhamos duro para continuar assim", explicou o vice-líder do Mundial.

A Mercedes, que conseguiu uma dobradinha no ano passado com os britânicos George Russell e Lewis Hamilton, antes de o primeiro ter sido desclassificado porque seu carro estava 1,5kg abaixo do peso mínimo determinado pelo regulamento, tentará surpreender neste fim de semana.

Também correndo por fora, a Ferrari, que conta com Hamilton, chegará à Bélgica com uma nova suspensão em seus carros, depois das inovações que introduziu com sucesso no GP da Inglaterra.

-- Programação do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 (horário de Brasília):

Sexta-feira:

07h30-08h30: Treino livre 1

11h30-12h14: Classificação sprint

Sábado:

07h00-08h00: Corrida sprint (15 voltas)

11h00-12h00: Classificação

Domingo:

10h00: Corrida (44 voltas)

-- Classificação do Mundial de Fórmula 1 2025:

.Campeonato de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 234 pts

2. Lando Norris (GBR) 226

3. Max Verstappen (HOL) 165

4. George Russell (GBR) 147

5. Charles Leclerc (MON) 119

6. Lewis Hamilton (GBR) 103

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 63

8. Alexander Albon (TAI) 46

9. Nico Hülkenberg (ALE) 37

10. Esteban Ocon (FRA) 23

11. Isack Hadjar (FRA) 21

12. Lance Stroll (CAN) 20

13. Pierre Gasly (FRA) 19

14. Fernando Alonso (ESP) 16

15. Carlos Sainz (ESP) 13

16. Liam Lawson (NZL) 12

17. Yuki Tsunoda (JAP) 10

18. Oliver Bearman (GBR) 6

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 4

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

.Campeonato de construtores:

1. McLaren-Mercedes 460 pts

2. Ferrari 222

3. Mercedes 210

4. Red Bull 172

5. Williams-Mercedes 59

6. Sauber-Ferrari 41

7. Racing Bulls-Red Bull 36

8. Aston Martin-Mercedes 36

9. Haas-Ferrari 29

10. Alpine-Renault 19