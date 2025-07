Recuperada de lesão muscular, campeã olímpica de vôlei de praia volta a competir em Cuiabá

Ana Patrícia foi ouro em Paris. Gaspar Nobrega / Divulgação/COB

A campeã olímpica Ana Patrícia volta às areias do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá, para a quinta etapa do torneio, depois de passar um período se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda.

A competição começa nesta quarta-feira (16) e vai até domingo (20). A mineira e sua dupla, Duda, fazem sua estreia na sexta feira (18), na fase de grupos do Top 16.

Ouro em Paris-2024, Ana Patrícia se lesionou no primeiro set da disputa da final da quarta etapa do circuito nacional, em Aracaju (SE), o que a impediu de seguir em quadra.

— Em todos os lugares que estivemos, em todo o Brasil, fomos muito bem recebidas. O carinho das pessoas é maravilhoso e esperamos que em Cuiabá seja assim também. A energia do público é um combustível a mais para nós nesse retorno e esperamos conseguir fazer o nosso melhor no torneio — comenta a atleta de 27 anos, que ao lado de Duda venceu na capital mato-grossense em 2023.

Mais de 100 duplas

Serão 115 duplas participando no total, incluindo as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia, o campeão olímpico de 206, Alisson, os atletas olímpicos Evandro e Arthur Lanci, Carol Solberg, Rebecca e a dupla Thâmela e Vic, que ganhou nesta temporada duas etapas do Circuito Mundial e lidera o ranking mundial.

Como é disputado o Circuito Brasileiro