Recordista mundial da maratona feminina, queniana Ruth Chepngetich é suspensa por doping

De acordo com a AIU, uma notificação foi emitida para a atleta no dia 3 de abril, quando o resultado do exame foi constatado.

De acordo com as regras antidoping, "quando há um teste positivo para diuréticos ou agentes mascarantes, a suspensão provisória não é obrigatória".

O que é a Hidroclorotiazida e como age

De acordo com os requisitos técnicos da WADA para laboratórios, a HCTZ tem um nível mínimo de notificação de 20 ng/mL na urina, o que significa que resultados abaixo dessa concentração são relatados como negativos. Uma substância especificada tem uma suspensão padrão de dois anos de inelegibilidade, sujeita a possível redução ou aumento de acordo com as disposições do Código da Wada.