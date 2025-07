Recordista mundial da maratona é flagrada em exame antidoping

Recordista mundial da maratona feminina, a queniana Ruth Chepngetich foi suspensa provisoriamente ao ser flagrada em exame antidoping, nesta quinta-feira. De acordo com a Unidade de Integridade do Atletismo (AIU), a atleta de 30 anos testou positivo para um diurético, em março.

Segundo a AIU, Chepngetich apresentou hidroclorotiazida em suas amostras. O diurético não apresenta benefícios em termos de performance aos atletas, mas é considerado doping por mascarar outras substâncias, que poderiam melhorar o desempenho, no organismo do esportista.

A AIU afirmou que notificou Chepngetich ainda em abril, no Quênia. "Ela atendeu às solicitações relativas à nossa investigação", disse Brett Clothier, funcionário da AIU, em um comunicado.

A corredora queniana estabeleceu o recorde mundial da maratona feminna em outubro do ano passado, na Maratona de Chicago. Ela superou a marca anterior em quase dois minutos: 2h09min56s. Foi sua terceira vitória na cidade americana. Ela também venceu a maratona no Mundial de Atletismo de 2019, no Catar.