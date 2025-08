Recorde de 0 a 0, time chegando de táxi e marca negativa do Boca Juniors: as peculiaridades da terceira rodada do Campeonato Argentino

River Plate e San Lorenzo foi uma das partidas que terminou empatada em 0 a 0. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Apesar de estar no começo, o Torneio Clausura do Campeonato Argentino já tem uma forte candidata à rodada mais inusitada da competição. Um recorde de resultados iguais somados a uma das equipes chegando no estádio de táxi chamaram a atenção, além da média baixa de gols e de um gigante local em má fase.

O primeiro fator curioso é o recorde de partidas sem gols. Pela primeira vez na história do Campeonato Argentino, oito partidas terminaram empatadas em 0 a 0. A marca já havia sido quebrado no sétimo empate, mas foi ampliada com o oitavo.

Vale destacar que entre os 15 jogos disputados, foram contabilizados apenas 13 gols, o que configura uma média de menos de um gol por jogo.

Uma das partidas que terminou sem gols foi o confronto entre Rosario Central e San Martín, que teve outra peculiaridade. No deslocamento até o Estádio Gigante de Arroyito, o ônibus que levava a delegação do San Martín estragou. Sendo assim, os jogadores chegaram ao local da partida de táxi.

Gigante em má fase

Quem também não marcou gols foi o Boca Juniors, que perdeu para o Huracán por 1 a 0. O resultado negativo deixa a equipe na antepenúltima colocação do grupo A, 13° lugar, com dois pontos.