Real Madrid x Borussia Dortmund: horário e onde assistir ao jogo pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam pelas quartas de final do Mundial de Clubes neste sábado (5), às 17h , em Nova Jersey, no estádio MetLife.

As equipes foram as últimas a se classificar para a próxima fase da competição, nesta terça-feira (1). O Borussia Dortmund venceu o Monterrey por 2 a 1 e o Real Madrid superou a Juventus por 1 a 0 nas oitavas de final.

O vencedor do duelo vai para a semifinal com PSG ou Bayern de Munique. O confronto que define quem vai ocupar o outro lado da chave será no sábado (5), às 13h.