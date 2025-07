Real Madrid vence Juventus (1-0) e vai às quartas da Copa de Clubes

Com mais um gol do jovem Gonzalo García, o Real Madrid venceu a Juventus por 1 a 0 nesta terça-feira (1º), em Miami, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

No dia do retorno de Kylian Mbappé à equipe merengue, García, de 21 anos, marcou de cabeça no início do segundo tempo, fazendo justiça ao domínio dos espanhóis na partida.

Desde o início, a Juventus deu a bola para o Real Madrid, que não sabia bem o que fazer com ela. O jogo passava principalmente pelos pés do jovem turco Arda Güler, que procurava alguma brecha na defesa 'bianconera'.

Os italianos, muito fechados, não se incomodavam sem a bola e, inclusive, tiveram as melhores chances no início da partida. A estratégia era clara: conseguir um desarme e procurar imediatamente o meia-atacante Kenan Yildiz.

O turco, de apenas 20 anos, assim como seu compatriota Arda Güler, se movimentava entre as linhas co9m muita agilidade em busca de espaços.

Em uma de suas primeiras ações no jogo, fez bom passe para Randal Kolo Muani, que ficou cara a cara com o goleiro Thibaut Courtois e chutou por cima do gol. Pouco depois, o próprio Yildiz experimentou de direita da entrada da área e a bola passou perto da trave de Courtois após desviar em Aurélien Tchouaméni.

O Real Madrid tinha a bola, enquanto a Juve teve as chances. O time espanhol pouco criou no primeiro tempo. Ou era muito lento ou errava na transição, com Vinícius Júnior voluntarioso, mas sem inspiração.

A primeira chance de perigo veio só depois de 30 minutos, quando Federico Valverde encontrou Jude Bellingham com um cruzamento rasteiro na primeira trave, mas o chute do inglês à queima roupa parou no goleiro Michele Di Gregorio, que teve grande atuação.

A oportunidade animou o Real Madrid, que terminou o primeiro tempo melhor. Valverde bateu de entrada da área e obrigou Di Gregorio a se esticar para desviar para escanteio.

- Domínio do Real Madrid -

O intervalo não mudou o panorama do jogo. O Real Madrid, mais incisivo, foi gerando cada vez mais perigo. Bellingham dominou a bola na área e tocou para Valverde, que chutou firme e assustou Di Gregorio.

Vini infernizou a defesa italiana e Bellingham mais uma vez mostrou sua categoria depois de limpar a marcação e quase abrir o placar em finalização de direita.

A Juventus estava a ponto de sucumbir. Uma bola mal afastada pela zaga sobrou para Trent Alexander-Arnold, que levantou a cabeça e cruzou para Gonzalo, que subiu no meio da defesa italiana e balançou as redes de Di Gregorio.

"Estou tranquilo porque, no fim das contas, com jogos a cada três dias, não dá tempo de assimilar tudo isso", disse o jovem atacante da base madridista.

Com a vantagem aberta, o Real Madrid foi em busca de mais gols. Vini atacou várias vezes pela esquerda, Valverde testou os reflexos do goleiro da Juve com uma meia bicicleta e Güler tentou com chute de canhota de fora da área.

Sem conseguir ficar com a bola, os italianos tiveram suas melhores chances com chutes de longa distância de Francisco Conceição e Nicolás González, mas Courtois afastou o perigo.

Os espanhóis queriam o segundo gol, e a torcida no Hard Rock Stadium pedia Kylian Mbappé, relacionado pela primeira vez nesta Copa de Clubes, depois de não disputar os jogos da fase de grupos devido a uma gastroenterite.

O técnico Xabi Alonso atendeu aos pedidos da torcida, e o francês entrou para jogar pouco mais de 20 minutos na reta final, em que o time merengue praticamente não teve a vitória ameaçada.

"O comprometimento defensivo de toda a equipe tem sido muito bom, e isso, no final, é o que importa. Acho que fizemos um ótimo trabalho tanto ofensivamente quanto defensivamente, e quando você não sofre gols em um jogo decisivo, é sempre melhor", afirmou Courtois na zona mista, após a partida.

- Escalações:

Real Madrid: Thibaut Courtois - Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouaméni, Dean Huijsen - Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde (Dani Ceballos, 90'), Arda Güler (Luka Modric, 78'), Francisco García - Gonzalo García (Kylian Mbappé, 68'), Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso.

Juventus: Michele Di Gregorio - Pierre Kalulu, Daniele Rugani (Federico Gatti, 86'), Lloyd Kelly (Nicolás González, 59') - Alberto Baio, Manuel Locatelli (Weston McKennie, 86'), Khéphren Thuram-Ulien, Andrea Cambiaso - Francisco Conceição (Filip Kostic, 60'), Randal Kolo Muani, Kenan Yildiz (Teun Koopmeiners, 71'). Técnico: Igor Tudor.