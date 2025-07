Real Madrid vence Borussia Dortmund (3-2) e vai à semifinal da Copa de Clubes

O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2 neste sábado (5), em East Rutherford, e se classificou para enfrentar o Paris Saint-Germain na semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

O jovem Gonzalo García abriu o placar para o Real aos 10 minutos e o lateral-esquerdo Francisco García ampliou aos 20.

Quando tudo parecia decidido, o jogo ganhou uma nova dimensão na reta final, quando o Dortmund diminuiu nos acréscimos com o atacante Maximilian Beier (90'+2).

O astro francês Mbappé fez o terceiro do time merengue dois minutos depois de voleio, mas Serhou Guirassy (90'+8) marcou mais um para o Dortmund em cobrança de pênalti, mantendo a tensão até o apito final.

Com a vitória, o Real Madrid de Xabi Alonso enfrentará na próxima quarta-feira o PSG, que horas antes venceu o Bayern de Munique por 2 a 0, em Atlanta.

- Tarde dos García -

O Real Madrid manteve uma abordagem vertical com de posse de bola e uma pressão alta sufocante. Gonzalo García, de 21 anos, entrou como titular e Mbappé começou no banco.

O craque francês ainda não está 100% recuperado de uma gastroenterite que o afastou da fase de grupos da Copa de Clubes e só entrou em campo no segundo tempo.

O primeiro gol merengue veio da união de dois craques do Real Madrid: o meia turco Arda Güler, de 20 anos, levantou a bola na área e Gonzalo emendou de primeira para superar o goleiro Greg Kobel.

Foi o quarto gol do jovem atacante madridista na Copa de Clubes, que o colocou no topo da artilharia da competição, junto com dois jogadores já fora da disputa, o argentino Ángel Di María (Benfica) e o brasileiro Marcos Leonardo (Al-Hilal).

Dez minutos depois, o francês Aurelién Tchouaméni, de volta ao meio-campo após atuar como terceiro zagueiro em jogos anteriores, recuperou uma bola graças à alta pressão do Real Madrid.

Gonzalo recebeu a bola na direita e lançou Trent Alexander-Arnold na linha de fundo, de onde o lateral inglês cruzou rasteiro e encontrou Francisco García, que bateu firme de esquerda para fazer o segundo.

- Dortmund reage no fim -

Os 76.611 espectadores no MetLife Stadium, a grande maioria torcedores do Real Madrid, consideraram a fatura liquidada já aos 25 minutos e todos, em uníssono, começaram a gritar "Olé".

O pouco poder de fogo do Dortmund facilitou as coisas para os espanhóis, uma mudança gritante em relação à vitória por 2 a 1 sobre o Monterrey nas oitavas de final, com dois gols de Guirassy.

O belga Thibaut Courtois parecia estar tendo um dia tranquilo no gol do Real Madrid, semelhante à vitória por 1 a 0 sobre a Juventus na rodada anterior, e ainda mais após a entrada de Mbappé, que revolucionou o ataque da equipe.

Mas os alemães, que pareciam entregues, reagiram e Beier, aproveitando bola mal afastada pela defesa merengue, marcou com um chute cruzado no canto direito de Courtois.

O time espanhol encontrou um alívio parcial logo em seguida, com o belo gol de Mbappé após cruzamento de Güller, mas o Dortmund encostou mais uma vez com um pênalti cometido por Dean Huijsen, que acabou expulso, e Guirassy converteu para fazer 3 a 2.

A tensão continuou até o apito final e, no último lance do jogo, Courtois fez uma defesa salvadora em chute de Marcel Sabtizer, evitando o empate do Dortmund e a prorrogação.

"Até o minuto 80, controlamos o jogo muito bem, mas depois tudo ficou agitado", disse em entrevista à plataforma DAZN o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso.

"Mesmo com o placar em 3 a 1, muita coisa aconteceu em dois minutos (...) Talvez seja bom que isso aconteça para que possamos estar mais alertas na próxima vez", acrescentou Alonso.

- Escalações:

Real Madrid: Thibaut Courtois - Trent Alexander-Arnold (Kylian Mbappé, 67'), Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García - Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham (Luka Modric, 67'), Federico Valverde, Arda Güler - Gonzalo García (Rodrygo, 86'), Vinícius Júnior (Dani Ceballos, 67'). Técnico: Xabi Alonso.

Borussia Dortmund: Greg Kobel - Niklas Süle (Yan Couto, 46'), Anton Waldemar, Rami Bensebaini - Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Julian Brandt (Julien Duranville, 63', Chukwuemeka, 82'), Pascal Gross (Felix Nmecha, 46'), Daniel Svensson - Sehrou Guirassy, Karim Adeyemi (Maximilian Beier, 46'). Técnico: Niko Kovac.