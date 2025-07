Real Madrid se preocupa com má fase de Vinicius Júnior e tenta se livrar de Rodrygo, diz jornal

O Real Madrid foi goleado pelo PSG por 4 a 0 na quarta-feira, 9, e se despediu do Mundial de Clubes na semifinal. O jornal "Marca" criticou a atuação da equipe espanhola, sobretudo no aspecto coletivo, e fez um alerta para a situação de dois jogadores brasileiros do elenco.

O veículo de comunicação afirmou que Vinicius Júnior não vive uma boa fase com a camisa do clube merengue. O atacante pouco conseguiu aparecer no confronto contra o PSG.

"Preocupa especialmente o momento de Vinicius, jogador que está distante do que foi. Não é o único, mas é certo que o brasileiro chama a atenção (pelo pouco brilho). (Os dirigentes do Real Madrid) Buscam sinceridade e saber o que passa na cabeça de Vinicius Júnior", disse o jornal.

"Xabi Alonso deixou claro, mas Vinicius precisa ser sincero e dizer exatamente o que está acontecendo. A sensação que transmite o atacante não é boa. O bom trabalho feito no dia-a-dia não corresponde ao que acontece em campo. Querem que seja honesto e que deixe claro o que quer para o futuro. Nada está descartado", completou o veículo.

O periódico também falou sobre a situação de Rodrygo. Segundo o "Marca", o Real Madrid deve tentar negociar o atacante nesta janela de transferências.

"Com Rodrygo, (os dirigentes) já têm claro e buscam um destino", cravou o veículo espanhol.