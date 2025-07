Real Madrid pressiona a Fifa para realizar Mundial de Clubes a cada dois anos, diz jornal

O Real Madrid deseja que o Mundial de Clubes da Fifa seja disputado a cada dois anos. A informação foi revelada nesta terça-feira, pelo jornal inglês The Guardian. A Fifa confirmou que o torneio terá uma nova edição, mas ainda não informou quando e onde será jogado. A intenção da entidade, porém, é que o Mundial de Clubes aconteça de quatro em quatro anos, assim como ocorre a Copa do Mundo da seleções

O Real Madrid foi eliminado na semifinal do Mundial, após ser derrotado pelo Paris Saint-Germain por 4 a 0. Mas o clube espanhol obteve enorme êxito comercial ao longo do torneio.

Por essa razão, o Real teria sugerido para a Fifa a realização da competição de maneira bienal, segundo o The Guardian. O clube merengue foi o responsável pela venda de cerca de 25% dos ingressos do Mundial dos Estados Unidos. Além disso, o Real foi o time que apresentou maior média de público da competição.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, não teria se animado com a possibilidade de organizar o Mundial a cada dois anos. No entanto, a entidade cogita aumentar o número de clubes participantes, como foi feito com a Copa do Mundo.