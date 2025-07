Real Madrid enfrenta Dortmund, velho conhecido do técnico Xabi Alonso, por vaga nas semis

O técnico Xabi Alonso testará seus conhecimentos na partida que o Real Madrid disputará neste sábado (5) contra o Borussia Dortmund, um adversário difícil para o técnico espanhol durante sua passagem pelo Bayer Leverkusen.

O ex-meio-campista de 43 anos já deu os primeiros sinais da revolução que deseja implementar no time 'merengue', acostumado a abordagens pragmáticas, e às vezes previsíveis, durante o comando bem-sucedido de Carlo Ancelotti.

As mudanças táticas e filosóficas de Alonso já se mostraram eficazes, permitindo que os 'blancos' liderassem seu grupo, após empatar com Al-Hilal (1-1), vencer Pachuca (3-1) e Salzburg (3-0), além de eliminar a Juventus (1-0) nas oitavas de final.

Mas no gramado do MetLife Stadium em East Rutherford, perto de Nova York, às 17h (horário de Brasília) o técnico terá pela frente pela primeira vez desde que chegou a Madri no final de maio, um adversário que foi complicado durante sua passagem pela Bundesliga.

O time alemão sofreu apenas uma derrota em cinco partidas (duas derrotas e dois empates) contra o poderoso Leverkusen de Alonso, antes de Niko Kovac assumir o comando.

"Precisamos dessa ação, dessa adrenalina no jogo, porque é vencer ou voltar para casa", disse o técnico do Real Madrid nesta sexta-feira.

- Novo modo de defender -

O técnico croata, cuja equipe teve mais dificuldades do que o esperado para vencer o Monterrey (2 a 1) nas oitavas de final, elogiou a proposta de jogo do espanhol, a quem ele conhece "muito bem".

"Tenho certeza de que ainda não está tudo pronto, mas já podemos ver uma qualidade incrível", destacou em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Alonso jogará com o mesmo esquema do Bayer Leverkusen: com muita intensidade com a bola".

A mudança no sistema defensivo - três zagueiros e dois alas - foi uma das primeiras marcas da era Alonso, depois que os espanhóis jogaram durante anos, tanto sob o comando de Ancelotti quanto de Zinedine Zidane, com quatro atrás.

Agora, eles testaram uma defesa com três homens, composta pelo alemão Antonio Rüdiger, o recém-contratado Dean Huijsen e o francês Aurelién Tchouaméni. O inglês Trent Alexander-Arnold e o espanhol Fran Garcia jogam abertos.

"A cada dia entendemos mais tudo o que ele quer", disse recentemente Tchouaméni, cuja posição habitual é na linha de frente do meio-campo.

A transformação revigora um time do Madrid que não conquistou nenhum título importante nesta temporada e também inclui atacantes como Vinícius Jr. e Kylian Mbappé, sobre quem Alonso já alertou publicamente sobre a obrigatoriedade de auxiliar nas funções defensivas.

- Mbappé é dúvida -

O francês voltou a ser o centro das atenções. Após perder a fase de grupos devido a uma gastroenterite grave, o craque estreou na Copa de Clubes contra a Juventus aos 68 minutos.

Ele substituiu o jovem Gonzalo García, que marcou de cabeça o gol da vitória e o seu terceiro no torneio, no qual vem sendo um dos grandes destaques.

Ainda não está claro se o atacante está totalmente recuperado para ser titular contra o Dortmund, que não poderá contar com o meio-campista Jobe Bellingham devido ao acúmulo de cartões amarelos, o que o impedirá de jogar contra seu irmão, o meia Jude, do Real Madrid.

"Ele treinou melhor nos últimos três dias e decidiremos amanhã de manhã", disse Alonso sobre Mbappé nesta sexta-feira. Se ele não estiver recuperado, García deve voltar a ser titular.

Para o Dortmund, que contra o Monterrey viu renascer seu atacante guineense Serhou Guirassy, a partida acontece pouco mais de um ano após a derrota na final da Liga dos Campeões para o gigante espanhol (2 a 0).

Agora, com novos técnicos e jogadores, as duas equipes lutam por uma vaga nas semifinais, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. Os dois gigantes encerram as quartas de final no sábado, em Atlanta.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Thibaut Courtois - Antonio Rüdiger, Aurélien Tchouameni, Dean Huijsen - Trent Alexander-Arnold, Jude Bellingham, Federico Valverde, Arda Güler, Fran García - Kylian Mbappé (Gonzalo García), Vinícius Jr. Técnico: Xabi Alonso.

Borussia Dortmund: Greg Kobel - Niklas Süle, Anton Waldemar, Rami Bensebaini - Julian Ryerson, Felix Nmecha, Pascal Groß, Daniel Svensson - Marcel Sabitzer, Serhou Guirassy, Karim Adeyemi. Técnico: Niko Kovac.