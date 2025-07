Real Madrid anuncia receitas recordes na última temporada

O clube da capital espanhola justificou esse lucro escasso dizendo que, na temporada passada, "tanto a despesa de amortização quanto a despesa de financiamento do projeto de remodelação do estádio foram debitadas na demonstração de resultados".

"Este resultado positivo dá continuidade à trajetória que o Clube vem trilhando consistentemente em lucro em todos os anos fiscais desde 2000, com destaque para o período de cinco anos, de 2019/20 a 2023/24, que foi afetado pela covid-19 e, no caso específico do Clube, pelas obras de reforma do estádio", enfatizou.