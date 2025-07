Rayssa Leal domina final e é campeã da etapa de Brasília da SLS

Rayssa Leal confirmou seu favoritismo e conquistou o título na terceira etapa da Street League Skateboarding (SLS), realizada neste domingo (13), na Esplanada dos Ministérios , em Brasília. Com uma performance sólida e precisa, a maranhense de apenas 17 anos terminou a final com 21,8 pontos, quase oito pontos à frente da segunda colocada, Gabriela Mazetto , que somou 14.

O formato inovador da competição , chamado "Spot Takeover", dispensou voltas completas na pista, dando aos atletas sete tentativas para executar suas melhores manobras, com as três maiores notas computadas para a pontuação final - 30 pontos era a nota máxima possível.

A etapa em Brasília reuniu grandes nomes do skate mundial, mas foi a duas vezes medalhista olímpica que brilhou diante do público em Brasília. A vitória reforça a posição de Rayssa como uma das principais referências do skate street e da nova geração do esporte.