Ranking dos salários das oito melhores equipes do Mundial de Clubes

Real Madrid tem o time mais caro entre as equipes das quartas de final do Mundial. Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Os times que se enfrentam nas quartas de final do Mundial de Clubes são de três continentes diferentes, portanto, as realidades não são as mesmas. Os europeus, por exemplo, têm os times mais caros, com salários anuais que ultrapassam a casa do bilhão de reais.

Porém, o Al-Hilal, que é o representante da Ásia no torneio, também tem uma equipe cara. O clube saudita gasta R$ 1,13 bilhão em salário anualmente, de acordo com dados do site Capology.

A frente dele estão quatro dos cinco europeus, com Real Madrid e Bayern de Munique praticamente empatados, com R$ 1,7 bilhão por ano. A exceção é o Borussia Dortmund, que gasta R$ 725 milhões, estando mais próximo do Palmeiras, do que dos rivais europeus.

O clube paulista é o sétimo da lista, com R$ 435 milhões anuais em salários. Por último está o Fluminense, que gasta R$ 143,6 milhões.

Veja a lista completa:

Real Madrid - R$ 1,79 bilhão Bayern de Munique - R$ 1,7 bilhão Chelsea - R$ 1,2 bilhão PSG - R$ 1,2 bilhão Al-Hilal - R$ 1,13 bilhão Borussia Dortmund - R$ 725 milhões Palmeiras - R$ 435 milhões Fluminense - R$ 143,6 milhões