Ramon Menezes convoca santistas Gabriel Bontempo e Luca para a seleção brasileira sub-20

À disposição do técnico Cleber Xavier para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, o meia Gabriel Bontempo e o atacante Luca foram convocados pelo treinador Ramon Menezes para defender a seleção brasileira sub-20 em dois amistosos. O Brasil vai jogar nos dias 8 e 11 de agosto em Assunção e enfrenta o Paraguai.

A lembrança do comandante da CBF animou a dupla. Os dois jogadores vêm sendo observados por Xavier nesta retomada do Nacional após o fim da disputa do Mundial de Clubes da Fifa.