Rafael Matos vence duelo gaúcho e vai à segunda rodada nas duplas em Wimbledon

Nesta quarta-feira (2), na quadra 6 do All England Club, Matos e o mineiro Marcelo Melo acabaram levando a melhor sobre Luz e o croata Ivan Dodig em um grande jogo. Com parciais de 6/7 (5-7), 7/6 (7-5) e 6/4, a dupla 100% brasileira garantiu a classificação após 3h05min de disputa.