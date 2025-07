"Queria ver um gringo fazer o trabalho que eu estou fazendo", diz Renato Portaluppi antes de enfrentar o Al Hilal no Mundial

Renato elogiou os demais treinadores do torneio, mas exaltou o feito de levar o Fluminense até as quartas de final. ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um dia antes das quartas de final do Mundial de Clubes, Renato Portaluppi deu entrevista coletiva e comentou sobre os demais treinadores que seguem na competição. Nesta sexta-feira (4), às 16h, o Fluminense encara o Al Hilal valendo vaga nas semifinais do torneio.

Primeiro, Renato criticou parte da imprensa brasileira. Na visão do técnico do Fluminense, os profissionais não valorizam os técnicos do país da mesma forma que valorizam os estrangeiros.

Leia Mais Quanto ganham Renato Portaluppi e Simone Inzaghi, técnicos que se enfrentarão no Mundial de Clubes

— Agora faço uma crítica construtiva. A imprensa brasileira não valoriza o treinador brasileiro. Não são todos. Gosta é de valorizar um gringo. Mas eu queria ver um gringo fazer o trabalho que eu estou fazendo no Fluminense . "Tem de estar na seleção brasileira", esse seria o discurso — disse o técnico, que ainda completou:

— Não vou citar os nomes dos clubes, mas esses quatro grandes clubes do mundo, com tudo o que eles têm e com o plantel que eles têm. Podendo mudar o esquema a toda hora, com uma qualidade imensa. Às vezes, você não sabe quem é o titular, se é quem está no campo ou no banco. Aí, sim, é bom de se trabalhar. Aí, sim, se torna fácil trabalhar.

Em tom irônico, o comandante do Fluminense ainda disse que deseja ver um dos técnicos das principais equipes do mundo trabalhando no futebol brasileiro.

— Então, eu gostaria de estar no lugar de um treinador desses. E gostaria, apesar de todos os méritos deles, eu os admiro, que um desses considerados os melhores do mundo viesse treinar um time no Brasil e que desse resultado — concluiu.

Diferença econômica para os adversários

Nesta sexta, Fluminense terá pela frente o Al Hilal, da Arábia Saudita. O time, que eliminou o Manchester City, é um dos mais ricos do mundo e tem uma das maiores folhas salariais do planeta.

Leia Mais Saiba quanto foi a premiação milionária paga aos jogadores do Al Hilal após eliminar o Manchester City no Mundial de Clubes

Renato Portaluppi ressaltou que o Fluminense é o time de menor investimento nas quartas de final, inclusive utilizando o termo "patinho feio". Ele acredita que, independente da parte financeira, o Tricolor Carioca tem condições de superar os adversários restantes.