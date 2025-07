Quem vale mais? Veja os valores dos elencos nas quartas do Mundial de Clubes

Os oito melhores times do Mundial de Clubes estão definidos e vão disputar as quartas de final nesta sexta-feira (4) e sábado (5).

Entre eles, o Al Hilal. A equipe saudita eliminou o Manchester City, um dos favoritos do torneio e o time mais valioso do Mundial, com elenco avaliado em R$ 8,35 bilhões. Agora, quem encabeça o ranking é o Real Madrid, com certa folga para o segundo colocado.