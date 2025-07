DIOGO OLIVIER

Difícil opinar sobre o jogo do Fluminense, mas o Al Hilal vem sendo muito sólido no campeonato. Ganhou casca. Já o Palmeiras, se não estivesse sem a zaga titular (Murilo e Gustavo Gomez), teria o meu voto. Sempre foi o brasileiro melhor credenciado. Mas é um duplo desfalque severo. Então vou de Chelsea. O PSG já tomou um alerta do Botafogo. Se o seu meio-campo jogar solto, é um inferno para os alemães. Como é um jogo, pode dar zebra, mas o PSG é muito melhor. Por fim, vale lembrar: nessas horas, Real é Real. Ainda mais se Vini Jr desencantar, como deu sinais, e Mbappé voltar.