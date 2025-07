Quem era Flávio Pantera, campeão brasileiro e ídolo de clubes, que morreu após luta contra câncer

O domingo (13) foi um dia triste para os torcedores do Athletico-PR e do CSA. O ex-goleiro Flávio Pantera , ídolo dos clubes, morreu aos 54 anos, em Maceió. Ele lutava contra um câncer de próstata desde 2024 e não resistiu às complicações da doença.

Natural da capital alagoana, Flávio começou a carreira no CSA em 1991 e seguiu no clube até 1994, sendo bicampeão alagoano. Depois, chegou ao Athletico-PR e vestiu as cores do clube até 2002. Neste período, venceu a segunda divisão brasileira em 1995 e, em 2001, foi campeão da Série A Campeonato Brasileiro.

Ele figura como o nono atleta com mais jogos na história da equipe, com 303. Além disso, é o jogador mais vencedor que passou pelo time, já que ergueu oito taças.

Em 2003, teve uma breve passagem pelo Vasco. No ano seguinte, chegou ao Paraná e permaneceu até 2007. Entre 2008 e 2011 esteve no América-MG e foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2013, encerrou a carreira no CSA.