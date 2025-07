Quem era André Silva, irmão de Diogo Jota que morreu em acidente de carro

O acidente que vitimou Diogo Jota , atacante do Liverpool, também matou o seu irmão, o meia-atacante André Silva, 25 anos, que atuava pelo Penafiel, time da Segunda Divisão de Portugal.

Assim como seu irmão, André fez parte das suas categorias de base no Gondomar. Ainda como adolescente, passou por Porto, Dragon Force, Padroense e Paços de Ferreira. Já como profissional, retornou a sua cidade e defendeu o Gondomar.

"Boa presença na área"

O meia-atacante era considerado com boa presença de área. Ele disputou 143 partidas no total, somando 21 gols e quatro assistências ao longo de sua carreira profissional.

— O André trazia coisas diferentes ao nosso jogo. Muita velocidade... Mais do que o futebolista, temos de falar da pessoa. Um míudo muito bem formado. Acabou de tirar o curso de gestão da universidade. Nunca deixou os estudos — afirmou Hélder Cristóvão, ex-treinador de André no Penafiel ao Sport TV, de Portugal.

O meia-atacante estava se preparando para sua terceira temporada defendendo a equipe portuguesa. Ele tinha contrato com o Penafiel até 30 de junho de 2026.

Como foi acidente

Diogo Jota , jogador do Liverpool e da seleção portuguesa, morreu nesta quinta-feira (3), aos 28 anos, em um acidente de carro na província de Zamora, na Espanha. O atleta viajava com o irmão, André Silva, que também morreu na colisão .

A apuração das causas ainda está no início, mas as autoridades locais afirmam que um pneu furado da Lamborghini do jogador teria motivado o acidente.