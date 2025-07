Quem é Taty Castellanos, atacante que pode reforçar o Flamengo

O Flamengo intensificou as negociações para contratar Taty Castellanos , da Lazio, e assim reforçar a equipe de Filipe Luís. O interesse parte da indefinição envolvendo Pedro e a necessidade de abastecer o setor ofensivo rubro-negro.

Vale lembrar que o argentino já foi alvo do Inter em 2022 e 2023 , mas está mais próximo de desembarcar no futebol brasileiro, agora pelo Flamengo.

A possível chegada do jogador, antecipada pelo jornalista Venê Casagrande, chegou a alavancar buscas pelo nome de Taty Castellanos no Google Trends.

Buscas pelo nome de Taty Castellanos subiram no Google Trends.

Quem é Taty Castellanos?

Natural de Mendoza, na Argentina, Taty Castellanos tem 26 anos e construiu uma trajetória no futebol norte-americano e europeu.

Iniciou a carreira nas categorias de base da Universidad de Chile e depois se transferiu para o Montevideo Torque, do Uruguai, onde ganhou experiência profissional. O salto internacional veio a partir de 2018, quando fechou com o New York City FC, dos Estados Unidos.